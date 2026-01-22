Інтерфакс-Україна
Економіка
17:23 22.01.2026

НБУ попередив про фішингову розсилку листів, що імітують офіційне листування

1 хв читати
НБУ попередив про фішингову розсилку листів, що імітують офіційне листування
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) повідомив у Телеграм-каналі про шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, які імітують офіційне листування від регулятора.

Зазначається, що в окремих випадках такі листи маскуються під звернення нібито від Департаменту фінансового моніторингу НБУ з вимогою надати документи, при цьому зловмисники надсилають повідомлення з різних електронних адрес, а у підписі вказують фейкову особу, нібито працівника регулятора.

У Нацбанку наголосили, що не слід завантажувати вкладені файли та переходити за посиланнями у таких повідомленнях, і уточнили, що для листування працівники центробанку використовують лише офіційну корпоративну пошту з доменом "@bank.gov.ua".

Теги: #шахраї #нбу #фішинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:15 14.01.2026
НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень

НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень

21:41 09.01.2026
НБУ оновив положення про систему BankID

НБУ оновив положення про систему BankID

14:39 07.01.2026
НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

13:29 02.01.2026
У Києві пенсіонерка віддала понад 1 млн 400 тис. грн шахраям, які представилися працівниками СБУ

У Києві пенсіонерка віддала понад 1 млн 400 тис. грн шахраям, які представилися працівниками СБУ

12:34 02.01.2026
Індекс очікувань ділової активності у грудні-2025 став найвищим для цього місяця попри зниження – НБУ

Індекс очікувань ділової активності у грудні-2025 став найвищим для цього місяця попри зниження – НБУ

14:23 29.12.2025
Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

11:35 25.12.2025
У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

12:54 05.12.2025
Правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 12 млн грн під виглядом інвестицій в агросектор

Правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 12 млн грн під виглядом інвестицій в агросектор

13:31 04.12.2025
Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

14:48 26.11.2025
Офіс генпрокурора закликає нікому не надавати реквізити банківських карток і коди, щоб вберегтися від шахрайських кол-центрів

Офіс генпрокурора закликає нікому не надавати реквізити банківських карток і коди, щоб вберегтися від шахрайських кол-центрів

ВАЖЛИВЕ

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

ОСТАННЄ

Ринок пального в Україні повністю забезпечено ресурсом – Міненерго

В Україні запускають комплексний проєкт із модернізації зрошувальних систем

Аграрії на прифронтових територіях зможуть отримати компенсацію до 4,7 тис. грн за гектар пошкоджених посівів - Свириденко

Свириденко: Підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Україна потребує імпорту 4 млрд куб. м газу для проходження зими, дефіцит фінансування близько $100 млн

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Ощадбанк і GROSSDORF кредитуватимуть закупівлю аграріями добрив під весняну посівну кампанію-2026

Україна у 2025 р. збільшила імпорт електрогенераторів у 2,3 раза, акумуляторів – на 55%

Кабмін розподілив 2,56 млрд грн на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА