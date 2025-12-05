Інтерфакс-Україна
12:54 05.12.2025

Правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 12 млн грн під виглядом інвестицій в агросектор

Правоохоронці повідомили про підозри власнику та директору товариства, які організували шахрайську схему заволодіння грошима громадян під виглядом інвестицій на закупівлю сільськогосподарської техніки, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що підозрювані агітували вкладати гроші у закупівлю сільськогосподарської техніки з США, позиціонуючи себе як "перший аграрний інвестиційний фонд в Україні". Потенційних інвесторів переконували, що це дуже вигідний бізнес, адже техніку можна здавати в оренду або продати. Свій бізнес-проєкт товариство активно рекламувало на YouTube, у Telegram та Instagram, демонструючи відеоролики з чужою технікою, яка не має жодного відношення до цього проєкту і розповідаючи, скільки грошей вже заробили їх інвестори", - вказується у повідомленні.

Внаслідок злочинної діяльності товариство під виглядом інвестицій заволоділо коштами 23 людей на суму понад 12 млн грн. Обіцяної техніки та прибутків інвестори не побачили.

Дії власника та директора підприємства кваліфіковано за ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років.

