Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

Житель американського штату Арканзас виграв у лотерею Powerball jackpot 1,82 млрд доларів під час розіграшу, що відбувся напередодні Різдва, повідомило агентство The Associated Press.

У своєму квитку він правильно вказав усі шість номерів лотереї. Це другий за величиною лотерейний джекпот, коли-небудь виграний у Сполучених Штатах. Єдиний більший джекпот склав $2,04 млрд, це сталося в Каліфорнії в листопаді 2022 року.

Щасливчик може отримати всю суму призу у вигляді 29 щорічних платежів або одноразової виплати, оцінюваної в $834,9 млн.

Крім переможця, вісім гравців вгадали номери п'яти білих куль і виграли по 1 млн доларів. Двоє з них з Нью-Йорка, а решта з Каліфорнії, Індіани, Мічигану, Огайо, Пенсільванії та Вірджинії.

Квитки Powerball коштують 2 долари. Імовірність джекпоту становить 1 до 292,2 мільйонів, згідно з даними лотереї.