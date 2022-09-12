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13:27 12.09.2022

Кабмін України пропонує запровадити санкції проти 38 російських компаній, пов'язаних з азартними іграми та лотереями

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Кабмін України пропонує запровадити санкції проти 38 російських компаній, пов'язаних з азартними іграми та лотереями

Кабінет Міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти низки російських компаній, пов'язаних з азартними іграми та лотереями.

Відповідно до розпорядження №797 від 7 вересня, пропонується застосування терміном на п'ять років персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до 38 російських юридичних осіб.

Зокрема, санкції буде застосовано до АТ "СпортБет", ТОВ "П'ятигорський іподром", ТОВ "Ф.О.Н.", ТОВ "Фортуна", ТОВ "ПМБК", ТОВ "Керуюча компанія НКС", ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОНТОРА "ПАРІ", ТОВ "Атлантік-М", ТОВ "БЕТРІНГ", ТОВ "РУС-ТЕЛЕТОТ", ТОВ "БК "Марафон", ТОВ "Фірма "СТОМ", ТОВ "САНТОРІН", ТОВ "Букмекер Паб", ТОВ "Інвест Гарант", ТОВ "Панорама", ТОВ "ЛЕОН", ТОВ "БЕТ.РУ", ТОВ "МЕЛОФОН", ТОВ "БК" Олімп", ТОВ "ФОНКОР", ТОВ "Голден Бет", ТОВ "СПОРТРАДАР", ТОВ "Стар Бет", ТОВ "Інвестиційна компанія "Центр", АТ "Росіподроми", ТОВ "СПОРТЛОТО", АТ "Державні спортивні лотереї", ТОВ "Спортивні лотереї", ТОВ "АЛТАЙ ПЕЛАС", ТОВ "Невеленд", ТОВ "Юні Геймінг Компані", ТОВ "ДОМЕЙН", ТОВ "Джи1Інтертейнмент", ТОВ "Даймонд Форчун", ТОВ "ПЕРС", НАТ "Шамбала" та ТОВ НКО "Мобільна карта".

Теги: #рф #лотерея #азартні

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