21:54 14.01.2026

Мобільні теплопункти УЧХ продовжують працювати в Києві та області

Мобільні теплопункти Українського Червоного Хреста  (УЧХ) продовжують працювати в Києві та області. 

"Ситуація в Києві та Київській області залишається складною… Мобільні теплопункти, розгорнуті Українським Червоним Хрестом і ДСНС України, продовжують працювати та надавати допомогу населенню. Наші команди працюють безперервно там, де внаслідок повторних (російських-ІФ-У) атак по об’єктах енергетичної інфраструктури люди залишилися без електро-, водо- та теплопостачання", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу. 

У Києві діють три намети ДСНС та намет УЧХ на лівому березі столиці. У вівторок лише за один день 243 людини змогли підзарядити свої мобільні пристрої, 470 осіб отримали гарячі напої, 166 дітям було надано психосоціальну підтримку. Волонтери роздали 690 порцій гарячої їжі.

Розгорнуто теплопункт і у Борисполі (Київська область), де місцеві жителі можуть отримати психологічну допомогу, гарячі страви та напої, зігрітися, підзарядити гаджети.

Партнерами УЧХ у цій справі є Міжнародний рух Червоного Хреста та U.S. Department of State.

 

Теги: #київ #тчху #учх

