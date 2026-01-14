Інтерфакс-Україна
Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

Кабінет міністрів утворив Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, відповідно до закону "Про основні засади державної кліматичної політики", утворено Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару, затверджено положення про Раду та її персональний склад.

Передбачено, що Науково-експертна рада є постійно діючим незалежним дорадчим науково-експертним органом, що утворюється при кряді з метою наукового забезпечення формування державної кліматичної політики, досягнення її цілей, розгляду проектів документів планування державної кліматичної політики, моніторингу реалізації державних політик та заходів, загальної наукової координації та прогнозування у сфері зміни клімату.

