Події
20:47 14.01.2026

Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон повідомив про направлення до Гренландії кількох представників збройних сил країни для участі в маневрах Operation Arctic Endurance.

"Сьогодні до Гренландії прибувають представники армії Швеції. Вони входять до групи кількох країн-союзників. Швеція направляє на навчання персонал на прохання Данії. Разом ми будемо працювати над наступними кроками", - написав у середу Крістерссон у соцмережі Х.

Норвегія також направляє на навчання двох військовослужбовців. За словами міністра оборони Норвегії Торе Сандвіка, присутність на навчаннях норвезьких військовослужбовців сприятиме розширенню співпраці між союзниками.

"Зараз в НАТО йде діалог про те, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, в тому числі і навколо Гренландії. Ніяких висновків поки не зроблено, але ми проводимо оцінки в координації з нашими союзниками", - сказав він.

Раніше в середу повідомлялося, що Данія почала перекидання військовослужбовців до Гренландії, за яким, як очікується, послідує перенаправлення на острів сил союзників по НАТО.

"За повідомленням датської телерадіокомпанії DR, передовий підрозділ збройних сил Данії ("фортроп") вже прибув до Гренландії, щоб підготувати грунт для можливого розгортання більших підрозділів", - інформує портал Euroactiv.

Euractiv зазначає, що влада Гренландії та Данії анонсували розширення військової присутності на острові, а також продовження проведення навчань із союзниками протягом усього 2026 року.

Раніше в січні Трамп заявив, що Вашингтон отримає контроль над Гренландією тим чи іншим способом. "Якщо вдасться зробити це по-доброму, то чудово. А якщо ні, то значить ми зробимо це більш жорстким способом", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі.

Теги: #навчання #гренландія #швеція #норвегія

