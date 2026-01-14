Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дні – "Запоріжжяобленерго"

Фото: https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo

Керівник АТ "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський повідомив про відновлення живлення Вільнянської територіальної громади запорізького району за півтора дні замість запланованих п'яти діб.

Як повідомляється в телеграм-каналі компанії в середу, 13 січня внаслідок ворожої атаки на Вільнянську громаду пошкоджень зазнали у тому числі енергооб’єкти АТ "Запоріжжяобленерго", було знеструмлено понад 32 тисячі споживачів.

"До минулого вечора не могли розпочати відновлювальні роботи – не було дозволу від ДСНС, на місцях прильотів працювали вибухотехніки. Біля шостої вечора наші бригади отримали допуск, до кінця доби вдалося заживити близько 25 тисяч споживачів. Щодо решти – за стандартами мирного часу на відновлення мали б піти кілька днів – до 5 діб. Втім, завдяки набутому за роки повномасштабного вторгнення досвіду – гіркого, але корисного – знайшли рішення, аби зробити, на перший погляд, неможливе. Сьогодні станом на 19:40 всі 32 тисячі родин у Вільнянській громаді, що були знеструмлені вчора внаслідок ворожої атаки, – знову зі світлом", - повідомив Стасевський.

Загалом протягом минулої та цієї доби ремонтні бригади "Запоріжжяобленерго" після обстрілів з боку РФ відновили електропостачання 61,8 тисяч споживачів.