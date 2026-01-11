Інтерфакс-Україна
08:30 11.01.2026

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання, понад 382,5 тис. родин знову з електрикою, повідомила пресслужба АТ "Запоріжжяобленерго".

"Наслідки нічного блекауту на Запоріжжі подолано. Понад 382,5 тисячі родин знову зі світлом. Станом на 07:00 електропостачання споживачів повністю відновлено", - заявив керівник компанії Андрій Стасевський.

Як зазначається, відновлювальні роботи розпочалися невідкладно та тривали в максимально оперативному режимі. Так, вже за годину після виникнення цієї позаштатної ситуації почали заживлювати об’єкти критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у ніч на неділю знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області.

 

