08:30 11.01.2026
У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання
У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання, понад 382,5 тис. родин знову з електрикою, повідомила пресслужба АТ "Запоріжжяобленерго".
"Наслідки нічного блекауту на Запоріжжі подолано. Понад 382,5 тисячі родин знову зі світлом. Станом на 07:00 електропостачання споживачів повністю відновлено", - заявив керівник компанії Андрій Стасевський.
Як зазначається, відновлювальні роботи розпочалися невідкладно та тривали в максимально оперативному режимі. Так, вже за годину після виникнення цієї позаштатної ситуації почали заживлювати об’єкти критичної інфраструктури.
Як повідомлялося, у ніч на неділю знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області.