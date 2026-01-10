Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

Фото: https://x.com/Svyrydenko_Y

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала відновлення теплопостачання для мешканців столиці та Київської області до кінця доби.

"Станом на зараз систему теплопостачання запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні", - написала Свириденко в соцмережі Х в суботу.

Ситуація з електропостачанням, за її словами, залишається складнішою, але перехід Києва на планові графіки електропостачання також очікується до кінця поточного дня.

"Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення. Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Просимо ощадливо споживати електроенергію в час відновлення енергосистеми після обстрілів. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку", - написала голова уряду.

В Київській області, за її словами, уже відновлене енергопостачання для 275 тисячі домівок. "Очікуємо, що люди отримають світло в оселях вже до кінця цієї доби", - написала Свириденко.