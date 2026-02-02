Інтерфакс-Україна
Події
09:45 02.02.2026

"Укрзалізниця" повідомила про рух поїздів у зонах підвищеного ризику станом на 2 лютого

Ділянка Лозова–Барвінкове-Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику, пасажирам радять скористатися автобусами з об’їзним маршрутом, повідомило АТ "Укрзалізниці" у понеділок.

Згідно з повідомленням перевізника у Телеграм-каналі, станом на 2 лютого моніторингові групи продовжують контроль загроз у Запоріжжі, зокрема залишається альтернатива з підвезенням автобусами між Дніпром та Запоріжжям.

В "УЗ" наголосили, що пасажирам, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, слід орієнтуватися на вказівки  залізничної бригади та вокзальників у Дніпрі.

Пасажирам із Запоріжжя та Синельникова слід стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників, додали в УЗ.

"Якщо безпекова ситуація дозволить, спробуємо точково "прорватися" поїздами, як у неділю, але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе", - пояснили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що на Сумщині попри обстріл Конотопа рух поїздів зберігається, ситуацію контролюють моніторингові групи.

"У разі безпосередньої небезпеки БПЛА будемо робити зупинки поблизу укриттів", - уточнила "УЗ".

Теги: #рух_потягів #укрзалізниця #ризик

