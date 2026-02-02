Інтерфакс-Україна
Події
10:35 02.02.2026

СБУ: продавчиня магазину в Сумах коригувала ворожі удари

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Сумах ще одну російську агентку – 36-річну продавчиню місцевому магазину, яка займалася коригуванням ворожих атак, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок українська спецслужба зазначає, що жінка потрапила в поле зору окупантів через свого чоловіка, який проживає у Курську і співпрацює з російською спецслужбою.

"Після дистанційного вербування жінка отримала від нього завдання на виявлення та передачу окупантам геолокацій Сил оборони на території області", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, щоб отримати інформацію, фігурантка завуальовано випитувала її у свого знайомого – діючого військового ЗСУ.

"Потім вона на власному авто виїжджала на місцевість для проведення дорозвідки поблизу українських об’єктів. Під час таких поїздок фігурантка фотографувала оборонні локації та позначала їх розташування на гугл-картах. Надалі жінка узагальнювала зібрані відомості для агентурного "звіту" до фсб", - зазначають в СБУ.

Завдяки оперативному реагуванню контррозвідників СБУ фігурантку затримано за місцем проживання.

Під час обшуку в неї вилучено смартфон, на якому вона накопичувала геолокації потенційних "цілей" та координувала свої дії з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою.

"Оскільки чоловік фігурантки – "зв’язковий" фсб, який перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - уточнюють у відомстві.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #агент_рф

