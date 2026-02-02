Міністр оборони повідомив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні у взаємодії зі SpaceX

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового зв’язку Starlink, завдяки чому в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а інші будуть відключені, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - написав Федоров у Телеграм у понеділок.

За його словами, процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. "Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія. Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список", - розповів міністр.

Федоров пояснив, що завдяки "білому списку" стабільний звʼязок для українців зберігається, безпеку посилюється, а ворог позбавляться технологічних переваг.

Згідно з постановою №115 від 1 лютого, установлено, що протягом періоду воєнного стану та 30 календарних днів після його припинення чи скасування на території України можуть використовуватися термінали супутникового зв’язку Starlink, інформація про використання яких верифікована, а також термінали супутникового зв’язку Starlink, що використовуються Збройними силами України, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, правоохоронними органами спеціального призначення, Службою безпеки чи розвідувальними органами.

Міністерству цифрової трансформації доручено забезпечити: технічну можливість формування та подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг повідомлення про використання терміналів Starlink; формування, ведення та щоденне оновлення переліку терміналів Starlink, та передачу інформації до приватної компанії "SpaceX" (Space Exploration Technologies Corp.).

Центральним органам виконавчої влади, обласним, районним, Київській міській державній адміністрації (військовим адміністраціям) доручено забезпечити щодня передачу до Мінцифри інформації про використання терміналів Starlink.

Також державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено вжити невідкладних заходів щодо забезпечення можливості прийняття центрами надання адміністративних послуг повідомлень про використання терміналів Starlink.

Дана постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє протягом воєнного стану в Україні та 30 календарних днів після його припинення чи скасування.

Як повідомлялося, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 14 січня 2026 року, російські війська почали оснащувати свої безпілотники "Молнія-2" супутниковими системами Starlink, що значно підвищило їхню ефективність на полі бою.

27 січня Федоров підтвердив оснащення росіянами дронів супутниковими системами Starlink та наголосив на необхідності швидкої реакції на цю проблему. Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські ударні дрони БМ-35 зі Starlink вже можуть діставатися до Дніпра. За його словами, на відміну від БпЛА типу "Молнія", цей тип дрона "паливний" і може літати до 500 км.

28 січня міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський закликав власника компанії SpaceX Ілона Маска, з яким він раніше вже вступав у публічну дискусію, унеможливити використання Росією Starlink на безпілотниках для нанесення ударів по Україні.

На наступний день Федоров повідомив, що вже через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міноборони України оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми. Міністр подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску "за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації". Він нагадав, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості української держави.