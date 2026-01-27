Інтерфакс-Україна
Події
17:37 27.01.2026

Питання протидії Starlink на російських БПЛА вже в роботі – радники міністра оборони

1 хв читати
Питання протидії Starlink на російських БПЛА вже в роботі – радники міністра оборони

Питання застосування Росією Starlink на БПЛА наразі вже є серйозним викликом, робота з протидії йому ведеться, повідомили радники міністра оборони Сергій Стерненко та Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook.

"Питання протидії "Старлінку" на шахедах тощо вже в роботі", – написав Стерненко у коментарі під дописом Паши К.Кашчука, який запропонував розглянути можливість обмеженого відключення Starlink на відстані від 25 км і далі від лінії бойового зіткнення у зв’язку із все більшим застосуванням їм ворогом на БПЛА.

"Тема "Старлінка" у ворога стає все більш актуальною… Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження", – своєю чергою написав "Флеш" в останніх постах. Перший був присвячений БПЛА БМ-35 на Starlink, який долетів до Дніпра, а другий – удару ворожими "Шахедами" по вертольотах у районі Кропивницького. "Флеш" стверджує, що ці "Шахеди" на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС, і для цього був використаний Starlink.

В коментарях багато дописувачів також згадували прольот російського БПЛА на низький висоті над центром Києва у понеділок, 26 січня, ще до оголошення повітряної тривоги та також допускали, що на ньому міг бути використаний Starlink.

Теги: #флеш_бескрестнов #стерненко #starlink

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 27.01.2026
Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

14:25 25.01.2026
Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

15:52 15.01.2026
Зеленський зустрівся зі Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства

Зеленський зустрівся зі Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства

06:14 02.01.2026
Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році

Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році

12:36 27.12.2025
Волонтер Стерненко закликає зняти заборону на роботу дронів-перехоплювачів у великих містах

Волонтер Стерненко закликає зняти заборону на роботу дронів-перехоплювачів у великих містах

21:04 17.12.2025
У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося понад 2 млн абонентів – CEO "Київстар"

У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося понад 2 млн абонентів – CEO "Київстар"

16:18 23.06.2025
Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

14:58 02.05.2025
Підозрювана в нападі на Стерненка арештована, адвокат стверджує, що вона начебто закохалась у співробітника ФСБ, думаючи, що він з СБУ - ЗМІ

Підозрювана в нападі на Стерненка арештована, адвокат стверджує, що вона начебто закохалась у співробітника ФСБ, думаючи, що він з СБУ - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

ОСТАННЄ

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Мінекономіки закликає військові частини звертатися до Держпродспоживслужби у разі поставок неякісного харчування

Міносвіти затвердило рекомендації щодо фільтрації Інтернет-контенту у закладах освіти

Схвалено ще 22 проєкти для фінансування у межах III етапу Програми відновлення України – Мінрозвитку

Міносвіти спрямувало до вишів держфінансування на підвищення оплати праці педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

Апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою, можливість застави скасовано

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання БпЛА в Одесі завершено – ДСНС

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА