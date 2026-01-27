Питання протидії Starlink на російських БПЛА вже в роботі – радники міністра оборони

Питання застосування Росією Starlink на БПЛА наразі вже є серйозним викликом, робота з протидії йому ведеться, повідомили радники міністра оборони Сергій Стерненко та Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook.

"Питання протидії "Старлінку" на шахедах тощо вже в роботі", – написав Стерненко у коментарі під дописом Паши К.Кашчука, який запропонував розглянути можливість обмеженого відключення Starlink на відстані від 25 км і далі від лінії бойового зіткнення у зв’язку із все більшим застосуванням їм ворогом на БПЛА.

"Тема "Старлінка" у ворога стає все більш актуальною… Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження", – своєю чергою написав "Флеш" в останніх постах. Перший був присвячений БПЛА БМ-35 на Starlink, який долетів до Дніпра, а другий – удару ворожими "Шахедами" по вертольотах у районі Кропивницького. "Флеш" стверджує, що ці "Шахеди" на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС, і для цього був використаний Starlink.

В коментарях багато дописувачів також згадували прольот російського БПЛА на низький висоті над центром Києва у понеділок, 26 січня, ще до оголошення повітряної тривоги та також допускали, що на ньому міг бути використаний Starlink.