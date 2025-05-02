Інтерфакс-Україна
Події
14:58 02.05.2025

Підозрювана в нападі на Стерненка арештована, адвокат стверджує, що вона начебто закохалась у співробітника ФСБ, думаючи, що він з СБУ - ЗМІ

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Підозрювана в нападі на Стерненка арештована, адвокат стверджує, що вона начебто закохалась у співробітника ФСБ, думаючи, що він з СБУ - ЗМІ

Суд арештував до 29 червня завербовану російськими спецслужбами 45-річну уродженку Одеської області, підозрювану в нападі на відомого волонтера та активіста Сергія Стерненка, повідомляє "Суспільне".

"Підозрюваній у нападі на Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави", - йдеться в повідомленні "Суспільного" в Телеграм-каналі в четвер.

Також суд зобов'язав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу фігурантці.

З посиланням на адвоката підозрюваної "Суспільне" пише, що підозрювана свою провину визнає. "Спершу її залякував невідомий чоловік, а пізніше вона начебто закохалась у цю людину, яка представлялася співробітником СБУ та переконувала її, що Стерненко нібито працює на російське ФСБ і удари по Києву — "його справа". Фото людини, з якою вона листувалася у месенджері вона не бачила", - зазначається в повідомленні.

Теги: #стерненко #арешт #підозрювана

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