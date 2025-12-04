Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

Окружний суд у Варшаві (Польща) видав європейські ордери на арешт громадян України Євгена Іванова та Олександра Кононова, припускають, що обидва підозрювані у диверсіях на залізниці втекли до Білорусі, повідомляє у четвер Polska Agencja Prasowa (PAP).

В минулий четвер суд задовольнив клопотання прокурора і застосував до чоловіків тимчасовий арешт. У свою чергу, в п'ятницю поліція Варшави опублікувала за ними розшукові листи. Відповідно до кримінального процесу, це дозволило переслідувати їх на підставі Європейського ордера на арешт та червоної ноти Інтерполу.

Розшукуваний 41-річний Євген Іванов народився в Естонії, а 39-річний Олександр Кононов – в Україні.

Чоловіки підозрюються у пошкодженні колій за допомогою вибухового пристрою в околицях селища Міка в Мазовецькому воєводстві, а також у другому інциденті, що стався в околицях Пулав у селищі Голуб, також на залізничній лінії № 7, що з'єднує Варшаву з Дорогуском. Там було пошкоджено частину контактної мережі та встановлено металеві елементи на колії, які також могли спричинити сходження поїзда з рейок. Ці дії спричинили безпосередню небезпеку катастрофи наземного транспорту у вигляді сходження поїздів з рейок, що становило загрозу для життя і здоров'я багатьох людей та майна у великих розмірах.

Як повідомлялось, 28 листопада Національна прокуратура Польщі розпочала розшук за ордером на арешт 41-річного Євгена Іванова та 39-річного Олександра Кононова, громадян України, підозрюваних у диверсіях на залізниці, повідомляє у п'ятницю агенція PAP з посиланням на речника Національної прокуратури Пшемислава Новака (Przemysław Nowak).

19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам які працювали на російську розвідку та втекли до Білорусі, загрожує довічне позбавлення волі. 19 листопада повіреному у справах Білорусі було передано ноту з проханням про екстрадицію обох чоловіків.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.