Інтерфакс-Україна
Події
17:59 04.12.2025

Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

2 хв читати
Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

Окружний суд у Варшаві (Польща) видав європейські ордери на арешт громадян України Євгена Іванова та Олександра Кононова, припускають, що обидва підозрювані у диверсіях на залізниці втекли до Білорусі, повідомляє у четвер Polska Agencja Prasowa (PAP).

В минулий четвер суд задовольнив клопотання прокурора і застосував до чоловіків тимчасовий арешт. У свою чергу, в п'ятницю поліція Варшави опублікувала за ними розшукові листи. Відповідно до кримінального процесу, це дозволило переслідувати їх на підставі Європейського ордера на арешт та червоної ноти Інтерполу.

Розшукуваний 41-річний Євген Іванов народився в Естонії, а 39-річний Олександр Кононов – в Україні.

Чоловіки підозрюються у пошкодженні колій за допомогою вибухового пристрою в околицях селища Міка в Мазовецькому воєводстві, а також у другому інциденті, що стався в околицях Пулав у селищі Голуб, також на залізничній лінії № 7, що з'єднує Варшаву з Дорогуском. Там було пошкоджено частину контактної мережі та встановлено металеві елементи на колії, які також могли спричинити сходження поїзда з рейок. Ці дії спричинили безпосередню небезпеку катастрофи наземного транспорту у вигляді сходження поїздів з рейок, що становило загрозу для життя і здоров'я багатьох людей та майна у великих розмірах.

Як повідомлялось, 28 листопада Національна прокуратура Польщі розпочала розшук за ордером на арешт 41-річного Євгена Іванова та 39-річного Олександра Кононова, громадян України, підозрюваних у диверсіях на залізниці, повідомляє у п'ятницю агенція PAP з посиланням на речника Національної прокуратури Пшемислава Новака (Przemysław Nowak).

19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам які працювали на російську розвідку та втекли до Білорусі, загрожує довічне позбавлення волі. 19 листопада повіреному у справах Білорусі було передано ноту з проханням про екстрадицію обох чоловіків.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

Теги: #польща #суд #ордери #арешт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:57 03.12.2025
Експосадовцю "Енергоатома" Шейко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці

Експосадовцю "Енергоатома" Шейко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці

18:55 03.12.2025
КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

16:20 03.12.2025
Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

12:26 03.12.2025
Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

17:20 02.12.2025
На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

16:09 02.12.2025
Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова змінили запобіжний захід

Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова змінили запобіжний захід

07:41 29.11.2025
Польща підняла винищувачі та активувала ППО через російські удари по території України

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через російські удари по території України

03:13 29.11.2025
Заступник міністра закордонних справ обговорив у Польщі відбудову України, безпеку та підтримку української громади

Заступник міністра закордонних справ обговорив у Польщі відбудову України, безпеку та підтримку української громади

15:46 28.11.2025
Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", заарештували у ФРН

Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", заарештували у ФРН

15:32 28.11.2025
Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

ВАЖЛИВЕ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці

В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА