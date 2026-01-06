Інтерфакс-Україна
14:07 06.01.2026

Электроснабжение Славутича пока очень ограничено, но энергетики работают над его стабилизацией -

Составить графики почасовых отключений в Славутиче после атаки РФ 5 января, когда весь город остался без электричества, пока нет возможности, но энергетики работают над стабилизацией электроснабжения, постепенно возвращая его в город, сообщил городской глава Славутича Юрий Фомичев.

"В целом специалисты работают над тем, чтобы вернуть нас в более стабильную сеть, и тогда мы будем ориентироваться на определенные понятные графики", - сказал он в видеообращении, размещенном на странице "Славутич. Инфо" в Фейсбуке.

"Электропитание очень ограниченное, очень нестабильное, пока не действуют графики облэнерго. Ни одного нормального графика сейчас составить не можем, потому что все происходит в ручном режиме", - описал ситуацию городской глава.

По его словам, как только электрики могут переключить на другую линию - стараются это делать, чтобы понемногу дать возможность каждому воспользоваться электроэнергией, которая крайне ограничена.

Мэр призвал жителей экономно пользоваться э/э, когда она появляется, и поддерживать друг друга.

"Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - заверил Фомичев.

Со своей стороны и.о. главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко отметил, что "энергопитание потребителей Славутича имеет достаточно критическую составляющую", но энергетики работают совместно с коммунальщиками и используют различные возможности и источники, чтобы обеспечить его электричеством.

"Славутич постепенно-постепенно переходит к запитке, в графики ограничений, то есть работает система, чтобы можно было вернуть свет", - сказал Замулко в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, повторные ночные атаки не имели существенных последствий для энергетики города.

Согласно карточке громады, размещенной на сайте Славутичского городского совета, Славутич, который находится в подчинении Киевской области, насчитывает почти 21 тыс. жителей.

В то же время, учитывая, что Славутич расположен на территории Черниговской области, его обслуживает "Черниговоблэнерго".

Как сообщалось, в результате атаки РФ 5 января Славутич остался без света, там было обесточено 8,5 тыс. абонентов (точек присоединения). Глава Киевской ОВА Николай Калашник утром вторника сообщил, что энергетикам удалось частично запитать город.

 

 

