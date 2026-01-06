Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

Скласти графіки погодинних відключень в Славутичі після атаки РФ 5 січня, коли все місто залишилося без електрики, поки немає можливості, але енергетики працюють над стабілізацією електропостачання, поступово повертаючи його в місто, повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

"Загалом спеціалісти працюють над тим, щоб повернути нас в більш стабільну мережу, і тоді ми будемо орієнтуватися на певні зрозумілі графіки", – сказав він у відеозверненні, розміщеному у Facebook "Славутич. Інфо".

"Електроживлення дуже обмежене, дуже нестабільне, наразі не діють графіки обленерго. Жодного притомного графіку зараз скласти не можемо, тому що все відбувається у ручному режимі ", – описав ситуацію міський голова.

За його словами, щойно електрики можуть переключити на іншу лінію - намагаються це робити, щоб потроху дати можливість кожному скористатися електроенергією, яка вкрай обмежена.

Мер закликав мешканців вкрай економно користуватися е/е, коли вона з’являється, і підтримувати один одного.

"Спеціалісти роблять все можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання", – запевнив Фомічев.

Зі свого боку т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко зазначив, що "енергоживлення споживачів Славутича має досить критичну складову", але енергетики працюють спільно з комунальниками та використовують різні можливості та джерела, аби забезпечити його електрикою.

"Славутич поступово-поступово переходить до заживлення, в графіки обмежень, тобто працює система, щоб можна було повернути світло", – сказав Замулко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, повторні нічні атаки не принесли суттєвих наслідків для енергетики міста.

Згідно з карткою громади, розміщеною на сайті Славутицької міської ради, Славутич, який перебуває у підпорядкуванні Київської області, налічує майже 21 тис. мешканців.

Водночас, враховуючи, що Славутич розташований на території Чернігівської області, його обслуговує "Чернігівобленерго".

Як повідомлялося, внаслідок атаки РФ 5 січня Славутич залишився без світла, там було знеструмлено 8,5 тис. абонентів (точок приєднання). Голова Київської ОВА Микола Калашник зранку вівторка повідомив, що енергетикам вдалося частково заживити місто.