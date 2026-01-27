Інтерфакс-Україна
13:24 27.01.2026

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів енергетичний селектор, станом на ранок без опалення залишається 926 будинків у лівобережній частині Києва, для допомоги столиці задіяні резерви з усієї України.

"Окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини російського удару по Одесі. За словами президента, було задіяно 52 російські дрони, значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із "Привозом".

"Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині. Зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили задіяні", - додав глава держави.

Також були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ.

"Було влучання по енергетичному обʼєкту – є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно. Дякую всім залученим фахівцям ДСНС України, Укренерго, Харківобленерго", - зазначив президент.

Крім того, були доповіді по ситуації на Київщині та в Запоріжжі.

