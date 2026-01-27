Інтерфакс-Україна
Події
14:10 27.01.2026

В Україні реалізується понад 100 погоджених урядом експериментальних проєктів

В Україні міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади реалізується понад 100 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Зокрема, агентство "Інтерфакс-Україна" надіслало запит до Секретаріату Кабінету міністрів із проханням надати кількість і перелік діючих експериментальних проєктів, погоджених рішеннями уряду, які на сьогодні реалізується в Україні.

В Кабміні відповіли, що він не є розпорядником даної інформації, і перенаправили запит агентства до міністерств і інших центральних органів виконавчої влади.

За підсумками розгляду Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що є координатором 18-ти експериментальних проєктів (далі - проєкт); Міністерство культури повідомило, що є реалізує 3 проєкти; Міністерство у справах ветеранів - 9 проєктів; Міністерство освіти і науки - 9 проєктів; Міністерство внутрішніх справ - 4 проєкти; Міністерство фінансів - 2 проєкти; Міністерство оборони - 13 проєктів; Міністерство цифрової трансформації - 9 проєктів; Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства - 7 проєктів; Міністерство юстиції - 9 проєктів; Міністерство закордонних справ - 1 проєкт; Міністерство охорони здоров’я - 3 проєкти; а у Міністерстві молоді і спорту зазначили, що діючих експериментальних проєктів у сфері фізичної культури і спорту, що реалізуються відомством, немає.

Також Державна екологічна інспекція, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і Державна служба експортного контролю зазначили, що реалізують по одному один проєкту; Пенсійний фонд України - 7 проєктів, Державна служба України у справах дітей - 4 проєкти, Державна служба з надзвичайних ситуацій - 2 проєкти; Державне агенство лісовий ресурсів - 2 проєкти; Національна соціальна сервісна служба - 8 проєктів.

У свою чергу, у Державному космічному агентстві, Державній службі якості освіти, Державній авіаційній службі, Державному агентстві водних ресурсів, Державній службі з безпеки на транспорті, Державній інспекції архітектури та містобудування, Державному агентстві "ПлейСіті", Державній архівній службі, Державному агентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, Державній аудиторській службі, Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, Державні службі з питань праці, Державній інспекції енергетичного нагляду, Бюро економічної безпеки, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, Державному агентстві з управління резервами, Державному агентстві державної служби, Державній інспекції ядерного регулювання, Державній службі статистики, Українському інституті національної пам’яті, Державному агентстві розвитку туризму, Державній службі етнополітики і свободи совісті, Державній службі геології та надр зазначили, що на даний момент відсутні діючі експериментальні проєкти, погоджені рішеннями Кабміну. Ще ряд відомств повідомили, що лише беруть участь у підготовці чи реалізації деяких експериментальних проєктів.

Крім того, деякі відомства (зокрема, Державна судова адміністрація, Державна служба фінмоніторингу) відмовилися відповідати на запит, посилаючись що запитувана інформація не відповідає нормам закону "Про доступ до публічної інформації".

Серед іншого, після отримання відповідей від міністерств і відомств, урядом було запроваджено ще ряд експериментальних проєктів.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року група народних депутатів зареєстрували у парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.

Теги: #проєкти #уряд #експеримент

