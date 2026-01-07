Мінекономіки реалізує 7 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо дозволів, зайнятості і програми "Зроблено в Україні"

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України реалізує сім експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Згідно з відповіддю Мінекономіки на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що реалізує сім експериментальних проєктів, зокрема: проєкт щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів "єДозвіл" (з липня 2024 року - протягом двох років); проєкт щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання за допомогою інформаційно-комунікаційної системи "Пульс" (з січня 2026 року - протягом двох років); проєкт щодо оптимізації та цифровізації соціальних послуг у сфері зайнятості населення (з листопада 2025 року - протягом двох років); проєктів у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні": щодо надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка" (з грудня 2024 року), щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва (з серпня 2024 року), щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва (з жовтня 2024 року); проєкт щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек" "єЧек" (з січня 2026 року - протягом двох років).

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження; Міністерство у справах ветеранів України реалізує дев’ять експериментальних проєктів; Міністерство освіти і науки України реалізує дев’ять експериментальних проєктів; Міністерство внутрішніх справ України координує чотири експериментальні проєкти; Міністерство фінансів України реалізує два експериментальні проєкти; Міністерство оборони України реалізує 13 експериментальних проєктів; Міністерство цифрової трансформації України реалізує дев’ять експериментальних проєктів.

У вересні група народних депутатів зареєструвала в парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.