11:09 06.01.2026

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Міністерство освіти і науки України реалізує дев'ять експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Згідно з відповіддю Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що реалізує дев'ять експериментальних проєктів, зокрема: проєкт щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти (з липня 2024 року - протягом двох років); проєкт щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти (з вересня 2024 року - протягом двох років); проєкт щодо створення в будівлях і спорудах  закладів освіти захищених просторів - приміщень для фізичного захисту (з серпня 2024 року - на період воєнного стану, але не довше ніж два роки); проєкт щодо посилення  безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану (з листопада 2024 року - на період воєнного стану, але не довше ніж два роки); проєкт щодо закупівлі послуг з підвищення кваліфікації та супервізії педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (з листопада 2025 року - до кінця грудня 2026 року); проєкт щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі типової освітньої програми для 10-12 класів шкіл, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням (з вересня 2025 року - до кінця серпня 2027 року); проєкт із реорганізації комунальних закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства та закупівлі освітніх послуг у сфері професійної освіти з кошти місцевого бюджету (з грудня 2025 року - протягом двох років); проєкт щодо створення на базі закладів вищої освіти, наукових установ мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів (з квітня 2024 року - протягом двох років); проєкт щодо створення дослідницьких центрів передового досвіду (з грудня 2025 року - протягом двох років).

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18-ти експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження; Міністерство у справах ветеранів України реалізує 9 експериментальних проєктів.

У вересні група народних депутатів зареєстрували у парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.

