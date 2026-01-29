Інтерфакс-Україна
Події
01:23 29.01.2026

Понад 40 громадських організацій і медіа вимагають від генпрокурора скасувати наказ про участь Шевчука в комісії добору САП - заява

4 хв читати

Представники громадських організацій вимагають від генерального прокурора Руслана Кравченка скасувати наказ про включення адвоката Олексія Шевчука до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме відбір кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

"Ми, представники громадських організацій та громадськість, що підписалися нижче, звертаємося до генерального прокурора у зв’язку з рішенням про включення адвоката Олексія Шевчука до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме відбір кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (далі – комісія)", - сказано в заяві на сайті ЦПК.

У заяві наголошують, що Національна асоціація адвокатів України повідомила, що наказом №405 від 23 грудня 2025 року визначено склад конкурсної комісії, до якого безпосереднім рішенням генпрокурора включено Шевчука. Тож низка громадських організацій та діячів уже закликала генпрокурора скасувати наказ щодо його призначення до комісії, проте він досі не відповів на жодне з публічних звернень.

"Вимоги закону до членів Конкурсної комісії є імперативними: відповідно до Закону України "Про прокуратуру" членами Конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, є доброчесними, а також відповідають вимогам щодо належного професійного досвіду. Попри те, що абзац 4 частини третьої 3 статті 29-1 закону передбачає можливість визначення членів Конкурсної комісії генеральним прокурором у разі подання Радою прокурорів недостатньої кількості кандидатів, це не скасовує і не послаблює вимоги щодо доброчесності та бездоганної репутації кандидатів у члени Комісії", - сказано в заяві.

Медійники перерахували низку "публічно відомих фактів, які ставлять під обґрунтований сумнів" відповідність Шевчука вимогам закону до члена конкурсної комісії. До них відносяться наступні:

- Шевчук фігурував у журналістських розслідуваннях щодо переправлення понад 200 чоловіків призовного віку за кордон через зловживання системою "Шлях", за фактом чого Національна поліція розпочала кримінальне провадження;

- його неодноразово позбавляли права та призупиняли право на заняття адвокатською діяльністю за грубі порушення етики, зокрема за публічні образи колег та ветеранів;

- підтримка Шевчуком "диктаторських законів 16 січня" та ведення авторської програми на каналі, що пов’язаний із Віктором Медведчуком, що свідчить про його недоброчесну публічну репутацію та медійно-політичний бекграунд, наголошується в заяві;

- етична рада у 2023 році офіційно встановила невідповідність Шевчука критеріям професійної етики та доброчесності.

"Конкурсні процедури добору керівництва САП мають бути не лише формально законними, а й беззаперечно легітимними в очах суспільства та міжнародних партнерів України. Включення до конкурсної комісії особи, щодо якої наявні наведені вище репутаційні та дисциплінарні обставини, створює ризики дискредитації самої конкурсної комісії та її рішень, зниження довіри до процедури добору керівництва САП, а також послаблення спроможності САП як ключової інституції антикорупційної системи", - наголосили в заяві.

Підписанти вимагають від генпрокурора привести склад конкурсної комісії у відповідність до вимог закону "Про прокуратуру", забезпечивши безумовне дотримання критерію доброчесності, бездоганної ділової репутації та суспільного авторитету її членів.

Також скасувати наказ у частині визначення Шевчука членом конкурсної комісії та визначити заміну, яка відповідатиме вимогам закону.

"Вважаємо, що невідкладне реагування на цю ситуацію є необхідним для збереження довіри до конкурсних процедур, захисту незалежності САП та забезпечення належного функціонування антикорупційної інфраструктури України", - резюмували підписанти.

Серед підписантів заяви фігурують такі громадські діячі як Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, народний депутат 8 скликання Вікторія Войціцька, громадська діячка та нардеп 8 скликання Ірина Подоляк та ін.

Також низка громадських організацій та рухів, зокрема, рух "Чесно" та ГО "ВО Автомайдан" та ін.

Як повідомлялося, Рада прокурорів України обґрунтовує призначення членом Конкурсної комісії для проведення конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) адвоката Олексія Шевчука як єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у відборі та відповідали вимогам закону після того, як один із трьох учасників відмовився від роботи у конкурсній комісії.

Після призначення Шевчука членом конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника САП, він заявив про "хвилю інформаційних атак, бруду та провокацій" в його бік з боку низки активістів, що пов'язав з тим, що він був адвокатом Іллі Киви у період, коли той обіймав посаду начальника департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин. Шевчук також повідомив, що 7 березня мобілізувався і працює для армії та фронту як військовослужбовець.

У Центрі протидії корупції (ЦПК) 21 січня повідомили, що Шевчук нібито є фігурантом журналістського розслідування про переправлення чоловіків за кордон через систему "Шлях" і був у 2023 році позбавлений ліцензії через порушення адвокатської етики, і тому його призначення до складу конкурсної комісії незаконне. ЦПК через це вимагає у генерального прокурора Руслана Кравченка скасувати призначення Шевчука членом комісії.

Теги: #генпрокурор #заява #цпк

Теги: #генпрокурор #заява #цпк

