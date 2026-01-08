Інтерфакс-Україна
Культура
17:31 08.01.2026

УІНП просить генпрокурора взяти на контроль справу щодо шахрайства з картинами художника Марчука

Український інститут національної пам’яті (УІНП) звернувся листом до генерального прокурора України із проханням взяти на контроль кримінальне провадження на підставі заяви українського художника Івана Марчука за фактом заволодіння групою осіб виключними майновими авторськими правами на твори образотворчого мистецтва, що належать митцю, для  забезпечення повного, об’єктивного та неупередженого досудового розслідування.

"УІНП вчергове наголошує на значимості робіт Івана Марчука, які мають загальнонаціональну цінність, оскільки результати його мистецької діяльності становлять невід’ємну частину культурної спадщини України", - йдеться в повідомленні Інституту.

Разом із тим УІНП вітає дії Шевченківського управління поліції в місті Києві, яке відкрило кримінальне провадження на підставі заяви художника за фактом заволодіння групою осіб, які діяли умисно за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою та виключними майновими авторськими правами на твори образотворчого мистецтва, що належать митцю.

Раніше Інститут висловив підтримку Марчуку стосовно ситуації щодо привласнення права на використання всіх його творів іншими особами, зокрема права виключної ліцензії.

Теги: #марчук #уінп #генпрокурор

