Компенсація прифронтовим фермам повноцінно запрацює тільки зі страхуванням і ринком без контрафакту - ВАР

Запроваджена державою компенсація 50% вартості будівництва та відновлення тваринницьких ферм може стати потужним стимулом для відновлення агробізнесу в прифронтових регіонах, проте без страхування та боротьби з контрафактом її ефективність буде обмеженою, заявив заступник голови Всеукраїнської Агарної Ради (ВАР) Денис Марчук.

"Прифронтові території особливо вразливі: російські обстріли знищили багато тваринницьких ферм. У Харківській області один з членів ВАР зазнав трьох ударів по одному підприємству. Через високі ризики аграрії не можуть залучати інвестиції, а кредитування в "червоній зоні" майже відсутнє. Саме тому державна компенсація стала для виробників сигналом, що вони можуть продовжувати працювати, зберігати робочі колективи і приносити дохід своїм громадам", - сказав він в ефірі єдиного національного телемарафону.

Попри компенсації, низка факторів - передусім відсутність державних гарантій страхування - й надалі стримуватиме фермерів від інвестицій. "Держава компенсує 50%, але другу половину фермери змушені закривати кредитами, оскільки власних коштів недостатньо. Потрібно, щоб ці 50% були застраховані державою - це б гарантувало аграріям захист і впевненість у розвитку бізнесу", - зазначив Марчук.

Не менш гостро стоїть проблема доступу до ринку. Частину внутрішнього попиту займає контрафактна молочна продукція, яка ввозиться в обхід законодавства та без сплати податків.

"Контрафакт звужує можливості українських фермерів збувати власне молоко на переробку. Через це закупівельні ціни продовжують падати, вони вже знизилися більш ніж на 2,18 грн. Це фактично межа рентабельності, а для менших виробників - уже збитки. Без очищення ринку від контрафакту програма компенсацій не зможе повною мірою розкрити свій потенціал", - резюмував заступник голови ВАР.