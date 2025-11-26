Інтерфакс-Україна
09:30 26.11.2025

Понад 280 тис. родин з прифронтових регіонів отримали компенсацію на оплату е/е - Свириденко

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Понад 280 тисяч родин уже отримали компенсацію на оплату електроенергії в межах Зимової підтримки, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Це цільова допомога для мешканців прифронтових регіонів, щоб родини могли легше пройти зимовий період і забезпечити базові потреби. Держава компенсує 100 кВт·год електроенергії на людину щомісяця (але не більше 300 кВт·год на сім’ю)", - написала вона у телеграм у середу.

Програма стартувала 1 жовтня. Нарахування відбуваються щомісяця протягом холодних місяців.

Додаткова виплата надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

"Детальніше про всі інструменти Зимової підтримки для громадян і бізнесу — на платформі zyma.gov.ua", - написала Свириденко.

