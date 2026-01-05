Свириденко: у прифронтових громадах проживає 6,6 млн українців

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що у прифронтових громадах проживає 6,6 млн українців, і у 2026 році прифронтові регіони продовжують бути в пріоритеті уряду.

"Прифронтові регіони — це наш безпековий пояс, тому уряд весь рік приділяв їм особливу увагу. Ми разом із командою об’їхали всі прифронтові області півдня і сходу, щоб розробити нові можливості та інструменти для підтримки людей, бізнесу та громад. Життя у прифронтових громадах триває. Тут проживає 6,6 млн українців. Тому наше завдання — забезпечити безпеку та доступ до послуг для людей, попри війну. Ми ухвалили пакет підтримки, який загалом охопив 230 громад", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона нагадала, що у 2026 році медики первинки на прифронтових територіях отримуватимуть більше зарплату до 35 тис. грн; передбачена доплата для 25 тис. вчителів на тих територіях у розмірі 4 тис. грн; діє спеціальний знижений тариф на природний газ для когенераційних установок у прифронтових областях — 19 тис. грн за тисячу кубометрів.

Також, за її словами, уряд адаптував політику "Зроблено в Україні" до умов роботи в прифронтових областях, зокрема: запровадив 100% бронювання для критичних підприємств; розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на території активних бойових дій; запустив гранти на відновлення пошкоджених обстрілами переробних підприємств — до 16 млн грн на відновлення обладнання; з 1 січня починає діяти страхування майна від воєнних ризиків після обстрілів - підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації.

"Зимова підтримка. У рамках національної програми запровадили спеціальні компоненти для прифронтових громад. Наклали мораторій на відключення води та світла за борги. Держава компенсує 100 кВт електроенергії на людину щомісяця протягом холодних місяців. Отримали виплату 282 тисячі сімей на загальну суму 180 млн грн. Понад 273 тисячі домогосподарств отримали виплату 19 400 грн на дрова", - розповіла прем'єр.

Свириденко наголосила, що у 2026 році прифронтові регіони продовжують бути в пріоритеті уряду, а у держбюджеті передбачено додаткові кошти для прифронтових територій у сумі 10,6 млрд грн дотацій і 30,9 млрд грн на компенсацію втрачених доходів через війну.