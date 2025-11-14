Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3 тис. осіб – Мінрозвитку

Кількість евакуйованих з прифронтових територій у період з 9 по 14 листопада становить близько 3 тис. людей, поміж них 500 дітей, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

Згідно із повідомленням пресслужби міністерства у п’ятницю, всього з 1 червня поточного року евакуйовано понад 127 тис. осіб, з них понад 15 тис. дітей та 4 тис. осіб з обмеженою мобільністю.

Тиждень тому було евакуйовано 6 тис. осіб, ще за тиждень до того – близько 4 тис.

Згідно з інформацією Мінрозвитку, з Донецької області за тиждень евакуйовано 1,3 тис. людей (всього з 1 червня – 86,7 тис.), з них 300 дітей (9,6 тис.). Всього з початку літа з області евакуйовано 600 маломобільних осіб.

Із Дніпропетровської області за тиждень евакуювали близько 800 осіб (25,4 тис. з 1 червня), з них 500 дітей (4,5 тис.). Всього з початку літа з області евакуювали 950 маломобільних осіб.

З Харківської області за тиждень евакуювали 300 осіб (з 1 червня – 5,7 тис.), поміж них 90 дітей (440). З початку червня з області евакуювали 1,6 тис. маломобільних осіб.

Ще близько 200 осіб евакуювали упродовж тижня із Запорізької області (1 тис. з початку літа), з них 80 дітей (160). З червня з області евакуювали 20 осіб з обмеженою мобільністю.

В двох інших прифронтових областях показники евакуації майже не змінилися. З початку літа з Сумської області евакуйовано 4,1 тис. людей, поміж них понад 370 дітей (за тиждень – 20), та 700 маломобільних осіб.

Із Херсонської області евакуювали 3,5 тис. людей, з яких понад 350 дітей ( за тиждень – 50) та 230 маломобільних осіб.

Мінрозвитку нагадало, що на даний час в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області – вісім, у тому числі п’ять у м.Дніпро, один у Павлограді та по одному в селах Степове і Волоське. П’ять транзитних центрів функціонують у Сумській області у містах Суми, Шостка, Ромни, Глухів та селі Клишки, два – на Харківщині, в містах Харків та Лозова, три – у Волинській області в місті Ковель, ще по одному в Миколаєві та Запоріжжі.

За даними міністерства, з початку серпня цього року транзитний пункт у Павлограді прийняв майже 36,7 тис. людей (+500 людей за тиждень). У Лозовій з 19 серпня пройшло понад 12,2 тис. (+1 тис.) осіб, а у Волоському з 23 серпня – понад 5,3 тис. (+300) людей. Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування.

Як зазначило Мінрозвитку, загалом в Україні діє 1111 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Станом на 14 листопада вільними залишаються понад 7,7 тис. ліжко-місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,5 тисячі ліжко-місць, з них вільними є 76.

Найбільше місць тимчасового проживання створено у Дніпропетровській області – 135; Закарпатській – 111; Харківській – 78; Кіровоградській – 77; Львівській – 68; Полтавській – 64; Чернівецькій – 63; Вінницькій та Івано-Франківській по 60; Рівненській – 58; Хмельницькій – 57.