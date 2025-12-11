Донеччина: за тиждень евакуйовано 650 людей, у зоні активних бойових дій залишаються 13,8 тис. жителів

На підконтрольній українській владі території Донецької області продовжують проживати 195,6 тис. цивільних жителів, із них 13,8 тис. — у громадах, віднесених до зони активних бойових дій, за минулий тиждень із регіону евакуювали або самостійно виїхали 650 осіб, у тому числі 48 дітей, повідомляє пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

"У місті Костянтинівка наразі залишаються проживати майже 4 тисячі жителів. За тиждень, що минув, з громади були евакуйовані понад 300 людей. З Покровська та Покровської громади за тиждень не було евакуйовано жодної людини. За останніми даними, в місті залишається 1250 цивільних", - зазначено на результатами брифінгу в Донецькій облдержадміністрації за участю представників департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, служби у справах дітей та департаменту соціального захисту населення.

Загалом на підконтрольних територіях Донеччини проживають 12 642 дитини. У двох населених пунктах, де триває примусова евакуація родин із дітьми, перебувають 383 неповнолітніх: 379 — у Дружківці та четверо — у селищі Комишуваха Краматорської громади.

"За минулий тиждень вдалось вивезти 38 дітей, з них одна дитина - з селища Комишуваха, усі інші - з Дружківки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Facebook.

За даними обласної влади, останніми днями спостерігається зниження кількості охочих залишити регіон. Щоденне навантаження двох транзитних центрів у Дніпропетровській та Харківській областях складає близько 100 людей.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17vzYn5AmF/?mibextid=wwXIfr