Інтерфакс-Україна
Події
07:01 11.12.2025

Донеччина: за тиждень евакуйовано 650 людей, у зоні активних бойових дій залишаються 13,8 тис. жителів

2 хв читати

На підконтрольній українській владі території Донецької області продовжують проживати 195,6 тис. цивільних жителів, із них 13,8 тис. — у громадах, віднесених до зони активних бойових дій, за минулий тиждень із регіону евакуювали або самостійно виїхали 650 осіб, у тому числі 48 дітей, повідомляє пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

"У місті Костянтинівка наразі залишаються проживати майже 4 тисячі жителів. За тиждень, що минув, з громади були евакуйовані понад 300 людей. З Покровська та Покровської громади за тиждень не було евакуйовано жодної людини. За останніми даними, в місті залишається 1250 цивільних", - зазначено на результатами брифінгу в Донецькій облдержадміністрації за участю представників департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, служби у справах дітей та департаменту соціального захисту населення.

Загалом на підконтрольних територіях Донеччини проживають 12 642 дитини. У двох населених пунктах, де триває примусова евакуація родин із дітьми, перебувають 383 неповнолітніх: 379 — у Дружківці та четверо — у селищі Комишуваха Краматорської громади.

"За минулий тиждень вдалось вивезти 38 дітей, з них одна дитина - з селища Комишуваха, усі інші - з Дружківки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Facebook.

За даними обласної влади, останніми днями спостерігається зниження кількості охочих залишити регіон. Щоденне навантаження двох транзитних центрів у Дніпропетровській та Харківській областях складає близько 100 людей.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17vzYn5AmF/?mibextid=wwXIfr

Теги: #донецька #евакуація #люди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 08.12.2025
Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

19:41 06.12.2025
У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

14:32 02.12.2025
У прифронтових областях триває обов’язкова евакуація, на Донеччині лишається 424 дитини – МВС

У прифронтових областях триває обов’язкова евакуація, на Донеччині лишається 424 дитини – МВС

12:34 02.12.2025
Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

19:10 01.12.2025
Третій армійський корпус спростував інформацію про нібито окупацію Ставків та Новоселівки під Лиманом

Третій армійський корпус спростував інформацію про нібито окупацію Ставків та Новоселівки під Лиманом

13:58 01.12.2025
За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти

За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти

09:31 27.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

17:32 26.11.2025
На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

19:09 24.11.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

21:20 23.11.2025
П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Один загиблий та восьмеро поранених під час атак на Херсонщину, пошкоджено житло та інфраструктуру

ОВА: Двоє поранених під час атак на 17 населених пунктів Запорізької області, є пошкодження житла та інфраструктури

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти у Кременчуцькому районі, виникли пожежі - ОВА

Відповідь України на останній проєкт мирного плану порушує питання Запорізької АЕС

Палата представників США ухвалила майже трильйонний оборонний бюджет на 2026 рік: Україні передбачено $800 млн

Окупанти за добу втратили 1 460 осіб та 160 од. спецтехніки - Генштаб

11 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

ВООЗ та фонд ASEF передали Україні лабораторні набори для виявлення високоризикових патогенів на 4,7 млн грн

Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА