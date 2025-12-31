Каллас закликала не приймати необґрунтовані заяви РФ: Москва прагне зірвати реальний прогрес щодо миру

Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала удару по ключових урядових об'єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Москва прагне зірвати реальний прогрес у напрямку миру, якого досягли Україна та її західні партнери. Ніхто не повинен приймати безпідставні заяви агресора, який з початку війни без розбору завдає ударів по інфраструктурі та цивільному населенню України", - написала вона у соцмережі Х.

Раніше МЗС РФ заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

Також, за його словами, ці дії не залишаться без відповіді і об'єкти для ударів у відповідь і час їх нанесення збройними силами Росії визначені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ про начебто атаку на резиденцію Путіна, назвавши це "черговою брехнею" на тлі прогресу в українсько-американських переговорах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські маніпуляції щодо нібито спроби нападу на резиденцію Путіна сфабриковані лише з однієї причини: створити привід та хибне виправдання для подальших атак РФ на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу.