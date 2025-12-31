Інтерфакс-Україна
Події
12:56 31.12.2025

Каллас закликала не приймати необґрунтовані заяви РФ: Москва прагне зірвати реальний прогрес щодо миру

1 хв читати
Каллас закликала не приймати необґрунтовані заяви РФ: Москва прагне зірвати реальний прогрес щодо миру

Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала удару по ключових урядових об'єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Москва прагне зірвати реальний прогрес у напрямку миру, якого досягли Україна та її західні партнери. Ніхто не повинен приймати безпідставні заяви агресора, який з початку війни без розбору завдає ударів по інфраструктурі та цивільному населенню України", - написала вона у соцмережі Х.

Раніше МЗС РФ заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

Також, за його словами, ці дії не залишаться без відповіді і об'єкти для ударів у відповідь і час їх нанесення збройними силами Росії визначені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ про начебто атаку на резиденцію Путіна, назвавши це "черговою брехнею" на тлі прогресу в українсько-американських переговорах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські маніпуляції щодо нібито спроби нападу на резиденцію Путіна сфабриковані лише з однієї причини: створити привід та хибне виправдання для подальших атак РФ на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу.

Теги: #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 18.12.2025
Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

18:37 15.12.2025
Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

18:17 15.12.2025
Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

16:48 01.12.2025
Каллас: РФ винна Україні репарації, а тому "репараційний кредит" з основою росактивів – це українські гроші

Каллас: РФ винна Україні репарації, а тому "репараційний кредит" з основою росактивів – це українські гроші

ВАЖЛИВЕ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

ОСТАННЄ

Ветеран-зв’язківець може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій і інженер ІТ-інфраструктури - Мінветеранів

Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

Уряд шукає баланс між рекомендаціями ЄС щодо ОВД та запитом бізнесу на спрощення процедур через війну – очільник Мінекономіки

Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

Подано 18 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", що на 3,6 млн більше, ніж торік - Мінсоцполітики

Воєнна розвідка уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе - джерела

Посол України в Польщі: Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку

ДТЕК на минулому тижні відновив електропостачання рекордній кількості абонентів у столиці й чотирьох областях

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА