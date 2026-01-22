Інтерфакс-Україна
Події
18:49 22.01.2026

Норвегія зі своїх складів передала Україні минулого тижня ракети до систем ППО для захисту енергетики

Норвегія нещодавно поставила Україні значну кількість ракет протиповітряної оборони, про це стало відомо за результати розмови міністра оборони України Михайла Федорова розмову з норвезьким колегою Торе Сандвіком.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, Федоров подякував Норвегії за рішення надати Україні безпекову підтримку на $7 млрд у 2026 році та найбільший внесок у посилення ППО через проєкт PURL серед усіх країн-партнерів у 2025 році.

"Завдяки цьому Україна вже отримала ракети, якими відбиває російські атаки. Також подякував за передачу критичних ракет до систем ППО зі своїх складів минулого тижня для захисту нашої енергетики від крилатих ракет", – заявив Федоров.

Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах PURL і розвиток спроможностей систем ППО NASAMS у цьому році, зокрема інтеграцію нових ракет до систем NASAMS як універсальної платформи. Також Михайло Федоров подякував Норвегії за співфінансування передачі систем Patriot з Німеччини та запросив підтримку Норвегії в подальшому розвитку програми Patriot України.

Як підкреслив голова оборонного відомства, Україна вже вибудовує взаємовигідні партнерства.

"Завдяки інноваційній екосистемі DELTA ми отримуємо унікальні дані з поля бою, якими готові ділитися із союзниками. Ми фіксуємо кожне ураження ворога та його параметри: ціль, місце, тип БпЛА. За кожну вражену ціль підрозділи отримують бали, які обмінюють на потрібні засоби. Ми створили інноваційний Amazon для війни Brave1 Market — прямі закупівлі у виробників без посередників та швидке постачання на поле бою", – зазначив він.

Федоров запропонував Норвегії долучитися до масштабного проєкту підтримки українських підрозділів на лінії фронту дронами різних типів. У той час Україна зможе надати доступ до даних з DELTA та допомогти Норвегії посилювати власну країну досвідом сучасної війни.

"Окремо обговорили потреби в артилерії. Наголосив на важливості підтримки Чеської ініціативи та постачання далекобійних боєприпасів. Вдячний народу й уряду Норвегії за сильну, системну та послідовну підтримку України", – резюмував міністр оборони.

Як повідомляється на сайті уряду Норвегії, системи протиповітряної оборони NASAMS були передані низкою країн, серед яких, крім Норвегії, США, Канада та Литва, і система виявилася дуже ефективною проти російських ракет.

"Як власник системи, Норвегія нещодавно поставила Україні значну кількість ракет протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

"Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами Норвегія швидко поставила Україні ракети протиповітряної оборони на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати українських громадян від смертоносних повітряних ударів", – заявив міністр оборони Сандвік.

"Українці майже щоночі піддаються ракетним і дроновим атакам. Зараз велика частина Києва залишається без опалення, води та електроенергії через російські атаки. Минулого тижня я зустрівся з президентом Зеленським у Києві, і саме така допомога їм потрібна, щоб захиститися від цих атак", – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Теги: #ппо #норвегія

