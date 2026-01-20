Інтерфакс-Україна
09:59 20.01.2026

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

Фото: ДСНС Полтавщини

Отримані Україною від партнерів ракети для систем протиповітряної оборони відіграли суттєву роль під час відбиття російської повітряної атаки в ніч на вівторок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

Він наголосив, що кожен пакет підтримки від партнерів має значення для України.

"Ракети для "петріотів", для "насамсів", для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи – працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей", - додав Зеленський.

Теги: #ппо #ракети

