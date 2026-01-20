Офіс генпрокурора щодо заяв про тиск на органи місцевого самоврядування: Найгучніше про це говорять, коли є розкрадання

Найгучніше про нібито тиск на органи місцевого самоврядування говорять в тих випадках, коли правоохоронці фіксують факти розкрадання бюджетних коштів, заявляють в Офісі генерального прокурора.

"Асоціація мерів міст нещодавно знову заявила про нібито тиск з боку органів прокуратури на органи місцевого самоврядування. Офіс Генерального прокурора відкритий до діалогу, але будемо говорити не гаслами, а фактами. Практика показує: найгучніше про "тиск" говорять саме тоді, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів", - йдеться в офіційному коментарі Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві наголошують: "Відверто дивно звучить про тиск з боку органів місцевого самоврядування та міських голів, які першочергово мають бути зацікавлені у викритті корупції на місцях".

В повідомленні наводяться статистичні дані щодо кримінальних справ, які стосується виявлених правопорушень.

Так, за інформацією прокуратури, за період з 1 липня 2025 року і дотепер завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених.

"Серед них: 177 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них 111 – керівний склад, 188 службових осіб комунальних підприємств, з них 132 – керівники; 41 службова особа ВЦА, ОВА, РДА, з них 22 – керівники; 224 особи – службовці суб’єктів господарювання, контрагенти, технаглядовці", - йдеться в коментарі відомства.

Згідно з текстом офіційного коментаря, ще у 234 кримінальних провадженнях досудове розслідування триває, але вже повідомлено про підозру 350 особам, у тому числі: 75 посадовцям органів місцевого самоврядування (55 – керівний склад); 102 посадовцям комунальних підприємств (63 – керівники); 18 посадовцям ВЦА, ОВА, РДА (12 – керівники); 152 представникам бізнесу та контрагентам.

"У справах, які вже передані до суду, встановлено збитки на 759 млн грн, з яких 56,4 млн грн відшкодовано ще під час слідства. У провадженнях, де оголошено підозри, встановлено ще 762,8 млн грн збитків, з яких 3 млн грн уже відшкодовано", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Таким чином, як наголошують в прокуратурі, наведені факти кримінальних правопорушень є непоодинокими і "точно не політичними переслідуваннями".

У відомстві уточнюють, що факти зловживань зафіксовані у більшості сфер комунального господарства: житлово-комунальна сфера, енергетика, освіта, спорт, культура, медицина, благоустрій, дороги, транспорт, соціальний захист, земля і нерухомість, закупівлі для потреб ЗСУ.

"Коли йдеться про такі цифри, розмови про "тиск" виглядають як спроба перевести фокус з відповідальності на гучні заяви. Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням. Прокуратура виконує свою роботу, викриваючи факти корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів чи політичних поглядів", - резюмується в коментарі Офісу генпрокурора.

У відомстві також нагадують: "І якщо хтось відчуває "тиск", то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута".