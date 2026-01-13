Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

Суд продовжив запобіжний захід народному депутату від забороненої "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в більше ніж 33 млн грн.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 13 січня ухвалив рішення продовжити тримання під вартою народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" до 13 березня 2026 року з можливістю внесення застави в розмірі більше 33 млн грн", - інформує Офіс генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, також суд продовжив запобіжний захід його колишньому помічнику — домашній арешт до 13 березня 2026 року.

В повідомленні не вказано ім'я депутата, судячи з фабули справи, йдеться про Шуфрича.

У вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно цих фігурантів. Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їх підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Народному депутату додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством РФ, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь Росгвардії.

Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. "Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України", - зазначають у відомстві.