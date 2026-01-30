Інтерфакс-Україна
Політика
17:35 30.01.2026

Порошенко вказує на ненадання обґрунтувань для санкцій протягом року попри відведені законом 15 днів

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зазначив, що за рік так і не отримані обґрунтування запровадження проти нього санкцій, запроваджених указом президента України Володимира Зеленського.

"Завершено стадію надання, аналізу і оцінки доказів. Ми сьогодні прийшли до дивовижних висновків. Рік існує незаконний, неконституційний, позасудовий, обмежуючий мої права як громадянина, як народного депутата, мої права як лідера опозиції указ – і за рік влада не спромоглася надати жодного доказу. Єдине, що вони намагалися довести – ніби президенту докази не потрібні", – сказав Порошенко у перерві засідання Колегії суддів Касаційної палати Верховного Суду, який у п'ятницю продовжив розгляд його позову щодо скасування указу про санкції.

Політик зазначив, що "Кодекс адміністративного судочинства надає їм 15 днів, коли вони мають надати неспростовні докази", чого так і не було зроблено, але введений без рішення суду і законних підстав указ про санкції протягом такого тривалого часу не вдається скасувати.

Він також висловив переконання, що запровадження проти нього санкцій нібито пов'язане з підготовкою представників влади до виборів попри те, що під час воєнного стану їх проведення незаконне.

"Основна мета санкцій – не допустити опонентів до виборів. Хочу наголосити, що вибори під час воєнного стану незаконні, бо вони створюють умови для маніпуляції влади. Вибори без лідерів опозиції незаконні, тому що вони не дають забезпечити вільне волевиявлення громадян. І це точно не співпадає з нашим рухом в Європейський Союз", – сказав Порошенко.

На сайті політсили повідомляється, що засідання суду в п'ятницю проходило у приміщенні, яке не було здатне вмістити учасників, слухачів процесу та ЗМІ, а "представники дипломатичних місій були змушені сидіти на підвіконнях".

У засіданні оголошена перерва до 6 березня.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

У грудні суд долучив до матеріалів справи рішення ЄСПЛ від 16 жовтня 2025 року, яким Європейський суд з прав людини визнає, що підсанкційні особи в Україні не мають достатньої можливості захищати свої права і належних процесуальних гарантій під час судового перегляду рішення про застосування санкцій.

