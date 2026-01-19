"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

Фото: https://eurosolidarity.org/

Фракція "Європейська солідарність" ініціює розпуск Тимчасової слідчої комісії комісію із розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних органах, судах та органах судової влади, яка була створена у червні 2025 року.

"Фракція "Європейська Солідарність" ініціює постанову про дострокове припинення повноважень Тимчасової слідчої комісії. Ми наполягаємо на розгляді нашої постанови на наступному пленарному засіданні ВР. Парламент не повинен повторювати помилки липня 2025 року, зайняти відповідальну позицію і захистити незалежну антикорупційну інфраструктуру", - йдеться у заяві фракції, оприлюдненій пресслужбою партії "Європейська солідарність".

Як пояснюється у заяві, фракція "Європейська Солідарність" підтримала створення ТСК, сподіваючись, що вона стане ефективним інструментом парламентського контролю та сприятиме викриттю корупції в силових структурах, які нерідко використовують свої повноваження для свавілля проти бізнесу, активістів, військових та політичних переслідувань проти опозиції.

"На жаль, маємо констатувати, що ця ТСК перетворилася на механізм політичного тиску на незалежні антикорупційні інституції, створені за каденції Порошенка, що є реальною загрозою втручання в діяльність антикорупційних органів та спробою їх дискредитації. Робота ТСК вийшла за межі визначених законом повноважень, має ризики для виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, в тому числі перед Європейським Союзом", - наголосили у фракції.

Зокрема, зазначили у фрації, Комісія здійснювала перевірку діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради доброчесності, хоча Верховна Рада не надавала їй такого мандату. Також ТСК створила непередбачену законом "експертну групу", члени якої не несуть персональної відповідальності за завідомо неправдиві і маніпулятивні висновки щодо питань, які начебто досліджує ТСК.

"Про перевищення ТСК повноважень, заявлених під час формування комісії, та використання її для політичного тиску вже публічно заявили Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд. Це безпрецедентний сигнал, який свідчить: діяльність Комісії дискредитує ВР і саму ідею парламентського контролю та не має нічого спільного з реальною боротьбою з корупцією. Крім того, з вимогою достроково припинити роботу ТСК до Верховної Ради звернулися провідні правозахисні та громадські організації: Фундація Dejure, Центр прав людини Zmina, Рух "Чесно", Центр економічної стратегії, Bihus.Info, StateWatch, правозахисна група "Січ", "Детектор медіа", Transparency International Ukraine, Центр громадянських свобод. Це свідчить про глибоку суспільну недовіру до діяльності Комісії та її рішень", - підкреслюється у заяві.