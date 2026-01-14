Інтерфакс-Україна
Політика
17:38 14.01.2026

Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина" в Раді

Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла зі складу фракції "Батьківщина", повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на пленарному засіданні парламенту в середу.

Як повідомлялося, Буймістер стала членом фракції "Батьківщина" 15 липня 2025 року. До цього Буймістер була у фракції "Слуга народу" (29 серпня 2019 р. – 19 жовтня 2021 р.), після чого стала позафракційною (19 жовтня 2021 р. – 15 липня 2025 р.).

Після виходу Буймістер у "Батьківщині" залишилося 24 депутати.

