Інтерфакс-Україна
Події
03:37 30.12.2025

Зеленський про переговори: ми не можемо просто так вийти з наших територій

Україна не може просто відступити з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у межах мирного врегулювання війни з РФ, оскільки це суперечить українському законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не лише про закон - там живуть люди, там перебуває наша армія", - пояснив Зеленський в інтерв’ю Fox News.

За словами Зеленського, питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни і залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Президент зазначив, що на цих територіях проживають близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій. За його словами, сотні людей були поранені, десятки загинули, тому питання територій не може розглядатися формально або суто політично.

Він також підтвердив, що 20-пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%. Нерозв'язаними залишаються лише два пункти, з яких ключовим є саме територіальне питання.

"Коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди - це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами", - сказав він.

Зеленський додав, що США розуміють позиції сторін і намагаються знайти компромісні рішення. За словами президента, Україна протягом останнього місяця демонструвала кроки, спрямовані на просування мирного процесу.

Коментуючи можливість референдуму щодо територій, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.

"Усі хочуть миру, але не будь-якою ціною. Референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України", - зазначив він.

Зеленський також вважає, що у разі схвалення мирного плану це стало б великим політичним успіхом для президента США Дональд Трамп, оскільки переговорний процес відбувається під його лідерством.

Також Зеленський відреагував на передані Трампом слова Володимира Путіна, що той нібито "хоче бачити Україну успішною". На думку Зеленського, у такий спосіб Путін намагається уникнути американських санкцій.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6387046216112

