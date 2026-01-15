Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

Вище військове командування РФ видає бажане за дійсне та значно перебільшує показники своїх територіальних здобутків у загарбницькій війні проти України, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", реагуючи на останню заяву Генштабу ВС РФ щодо розміру захопленої окупантами території.

Водночас Лиховій повідомив, що протягом 2025 року українські війська звільнили близько 300 кв. км території України.

"Не маючи насправді значимих успіхів на полі бою, начальник генерального штабу зс Росії Герасимов назвав число захоплених квадратних кілометрів території України з початку січня, що більше від реального удвічі. У стільки ж разів він завищив розміри окупованої росіянами території протягом 2025 року", - наголосив речник.

Лиховій зазначив, що армія РФ має тактичні успіхи, але здобуває кожен метр української землі ціною величезних втрат свого особового складу. Так, за перші 15 днів 2026 року Росія втратила вже 14 120 своїх військових убитими й пораненими.

"Для Герасимова його солдати – витратний матеріал, тоді як для України життя кожного захисника – найвища цінність. При цьому, подекуди відходячи під тиском значно переважаючого противника, ЗСУ і з початку 2026-го, і протягом минулого року не допустили стратегічних втрат територій", - заявили у Генштабі.

Як підкреслив речник, водночас українські підрозділи також проводять контрнаступальні дії.

"Так, протягом 2025 року наші війська звільнили близько 300 кв. км території України", - повідомили у ЗСУ.

Лиховій також зазначив, що "хоч як би було важко, Київ та Україна вистоять".

"Герасимов може рапортувати своєму диктатору які завгодно цифри, намагаючись вплинути також на західних партнерів України. Але це точно не той випадок, коли "язик до Києва доведе", - заявив речник.

Як повідомляли російські ЗМІ, начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов повідомив, що в першій половині січня війська РФ взяли під контроль понад 300 кв. км в Україні. Герасимов також стверджує, що протягом минулого року було захоплено 6640 кв. км української території.