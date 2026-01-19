До Київщини надійшли 60 зарядних станцій EcoFlow від чеських партнерів - ОВА

Київська область отримала першу партію допомоги від чеських партнерів — Центральночеського краю, зокрема 60 зарядних станцій EcoFlow, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

За його словами, у межах меморандуму про співпрацю, підписаного в липні минулого року, депутати регіональної ради Центральночеського краю виділили 220 тис. євро на підтримку Київщини. Перша партія допомоги включає 60 зарядних станцій EcoFlow, закуплених за кошти чеських партнерів.

"Сьогодні ми отримали першу партію — 60 EcoFlow, які були закуплені за кошти чеських партнерів. Ці EcoFlow — потужністю 8000 та 6000 Вт, і вони будуть передані до пунктів незламності, які доукомплектовуємо аби збільшити їх автономність. Це важливий ресурс, що допомагає людям залишатися на звʼязку, зігрітися та отримати допомогу в перші години після атак", - зазначив Калашник в дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Він уточнив, що закупівлю обладнання здійснює чеська організація Team 4 Ukraine з метою забезпечення прозорості та оперативності. За домовленістю з партнерами, решта коштів буде спрямована на подальшу закупівлю зарядних станцій для забезпечення навчальних і медичних закладів, а також пунктів незламності ресурсами для безперебійної роботи.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8645