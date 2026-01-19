Інтерфакс-Україна
03:41 19.01.2026

У Харкові під час катання з гірки загинула 70-річна жінка - поліція

У Немишлянському районі Харкова загинула 70-річна жінка під час катання з гірки, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, тіло жінки було виявлено на снігу близько 14:00 18 січня. Поблизу місця події також знайшли тюбінг. "Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки", — зазначили в поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка провела огляд, опитала свідків та встановила особу загиблої. За висновком судово-медичного експерта, видимих тілесних ушкоджень під час первинного огляду не виявлено.

"Слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок"", - інформує пресслужба у Телеграм.

Джерело: https://t.me/police_kh_region/47994

Теги: #харків #загибла #поліція

