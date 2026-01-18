Інтерфакс-Україна
10:32 18.01.2026

Троє цивільних загинули,ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби у Харківській області - ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 12 населеним пунктам області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинула 20-річна жінка, постраждали 62-річний, 59-річний і 53-річний чоловіки та 18-річна, 52-річна і 41-річна жінки; у Шевченківській громаді на трасі біля с. Борівське загинула 50-річна жінка, біля с. Старовірівка постраждали 51-річний чоловік і 42-річна жінка; у сел. Золочів постраждали 50-річна жінка і 53-річний чоловік; у сел. Приколотне Вільхуватської громади загинув 58-річний чоловік, постраждав 84-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Він також повідомив, що у Харкові внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено об'єкти енергетики, 6 приватних будинків, 2 гаражі, 2 автомобілі та адмінбудівлю.

У Богодухівському районі області пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі, у Куп’янському - приватні будинки та автомобіль, у Харківському -  багатоквартирний будинок і заклад культури, у Чугуївському- 2 автомобілі та АЗС.

