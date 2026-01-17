Одна людина загинула, 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову в суботу зросла до трьох осіб, за попередніми даними, окупанти обстрілювали місто з РСЗВ, повідомила пресслужба облпрокуратури.

"У період з 14:10 до 14:30 Збройні сили РФ завдали ударів по місту Харкову. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, ворог атакував місто з РСЗВ "Торнадо-С". Поранення дістали двоє чоловіків та одна жінка", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, близько 11:00 Борівському (Куп’янський район) внаслідок влучання російського fpv-дрона по зупинці громадського транспорту загинула 52-річна жінка.

Вдень безпілотник атакував цивільний автомобіль у с. Старовірівці. Поранення та опіки дістали 42-річна жінка та 51-річний чоловік. Тип безпілотника встановлюється.

Крім того, внаслідок влучання російського безпілотника "Молнія" у Золочеві пошкоджено два магазини та службовий автомобіль поліції. Постраждали двоє людей.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).