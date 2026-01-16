Інтерфакс-Україна
Події
08:57 16.01.2026

За добу війська РФ обстріляли Харків і 10 населених пунктів області, є поранена — ОВА

1 хв читати
За добу війська РФ обстріляли Харків і 10 населених пунктів області, є поранена — ОВА
Фото: https://t.me/synegubov

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і 10 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого постраждала 63-річна жінка, повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в с. Студенок Оскільської громади постраждала 63-річна жінка", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі.

Загалом по Харківській області російські війська застосували різні види озброєння, зокnota п’ять реактивних систем залпового вогню, сім керованих авіабомб, три БпЛА типу "Герань-2", один БпЛА типу "Ланцет", два БпЛА типу "Молнія", чотири FPV-дрони та один безпілотник, тип якого встановлюється.

Ворог атакував безпілотними літальними апаратами Слобідський район Харкова. У Харківському районі окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у селі Старовірівка та автомобіль у селищі Шевченкове. В Ізюмському районі пошкоджено електромережі в селі Розсохувате, 12 приватних будинків і п’ять господарчих споруд у селі Оскіл, а також амбулаторію та 10 приватних будинків у селі Студенок. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у селі Черняки, у Чугуївському — приватний будинок у селі Зарічне.

 

Теги: #харківська_область #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 15.01.2026
Росіяни зруйнували великий об’єкт енергетичної інфраструктури, фахівці працюють задля мінімізації наслідків - мер Харкова

Росіяни зруйнували великий об’єкт енергетичної інфраструктури, фахівці працюють задля мінімізації наслідків - мер Харкова

11:29 15.01.2026
Ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку під час евакуації цивільних у Харківській області

Ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку під час евакуації цивільних у Харківській області

17:31 14.01.2026
Внаслідок ворожих обстрілів частково знеструмлено Лозівську громаду Харківської області

Внаслідок ворожих обстрілів частково знеструмлено Лозівську громаду Харківської області

08:44 14.01.2026
Захисники України в ніч на 14 січня знищили або подавили 90 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 14 січня знищили або подавили 90 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

08:32 14.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

19:26 13.01.2026
Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

09:00 12.01.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 219 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 219 бойових зіткнень

09:38 11.01.2026
У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

08:05 11.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 134 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 134 од. спецтехніки

17:52 10.01.2026
Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

ВАЖЛИВЕ

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

ОСТАННЄ

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинув чоловік, постраждали 11 осіб

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Ворог за добу завдав ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, двоє поранених

Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА