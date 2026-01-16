За добу війська РФ обстріляли Харків і 10 населених пунктів області, є поранена — ОВА

Фото: https://t.me/synegubov

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і 10 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого постраждала 63-річна жінка, повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в с. Студенок Оскільської громади постраждала 63-річна жінка", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі.

Загалом по Харківській області російські війська застосували різні види озброєння, зокnota п’ять реактивних систем залпового вогню, сім керованих авіабомб, три БпЛА типу "Герань-2", один БпЛА типу "Ланцет", два БпЛА типу "Молнія", чотири FPV-дрони та один безпілотник, тип якого встановлюється.

Ворог атакував безпілотними літальними апаратами Слобідський район Харкова. У Харківському районі окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у селі Старовірівка та автомобіль у селищі Шевченкове. В Ізюмському районі пошкоджено електромережі в селі Розсохувате, 12 приватних будинків і п’ять господарчих споруд у селі Оскіл, а також амбулаторію та 10 приватних будинків у селі Студенок. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у селі Черняки, у Чугуївському — приватний будинок у селі Зарічне.