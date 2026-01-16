Інтерфакс-Україна
Події
11:48 16.01.2026

Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

У новопризначеного міністра оборони України Михайла Федорова стоять задачі підвищення мотивації військових та покращення ситуації з мобілізацією, заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

У відповідь на запитання народного депутата України Георгія Мазурашу ("Слуга народу") стосовно так званої "бусифікації", яка, за його словами, "надзвичайно потужно б’є по нашій обороноздатності та зганяє громадян у підпілля, а економіку у тінь", прем’єрка сказала: "У міністра оборони Федорова стоять задачі підвищення мотивації військових та запровадження контрактної служби, він взяв це в роботу. Ми, звичайно, всі розуміємо, який негативний ефект має на призов, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення".

