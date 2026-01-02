На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

Правоохоронці затримали жителя Райгородської громади, який напав на працівника ТЦК, повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

"Військовослужбовці районного центру комплектування виконували свої службові обов’язки в одному із сіл. Для перевірки військово-облікових документів вони зупинили на вулиці 46-річного місцевого жителя. Останній раптово напав на одного з військовослужбовців, завдавши йому гострим предметом, схожим на шило, удару в ногу. Після цього нападник утік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та його місце перебування. Речові докази та знаряддя злочину вилучили, а фігуранта затримали в процесуальному порядку.

Слідчі Гайсинського РУП за процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.