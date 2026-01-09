Інтерфакс-Україна
Події
01:10 09.01.2026

Тимчасове обмеження руху для вантажівок введено на дорогах Вінниччини М-30 та Р-33

1 хв читати

Обмеження руху для вантажівок та великогабаритного транспорту через значне погіршення погоди введено на автошляхах державного значення Вінницької області, повідомляє Державне агентство відновлення Телеграм.

"Обмеження вводиться … на наступних ділянках доріг: М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (через Вінницю, Кропивницький) км 441 — км 417 (від м. Немирів, Вінницької області до межі Черкаської області); Р-33 Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта — Велика Михайлівка — /М-16/ — км 121 — км 170 (від м. Гайсин до с. Ободівка, Гайсинського р-ну, Вінницької області)", – йдеться в інформації.

Агентство нагадало, що аналогічні заходи діють у Волинській, Житомирській, Рівненській та Львівській областях і це вкрай важливо для уникнення заторів, ДТП та накопичення транспорту на кордонах сусідніх областей.

"Про відновлення руху транспортних засобів буде повідомлено додатково", – зазначило Агентство.

Джерело: https://t.me/Agency_for_restoration/5256

Теги: #вінничина #обмеження #дороги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 08.01.2026
Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

09:16 08.01.2026
На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

22:06 05.01.2026
Поліція: через туман та ожеледицю з 6 по 10 січня можливе обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до столиці

Поліція: через туман та ожеледицю з 6 по 10 січня можливе обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до столиці

18:28 04.01.2026
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

08:25 03.01.2026
Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

20:17 02.01.2026
На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

15:14 31.12.2025
Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

18:54 30.12.2025
"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

19:46 28.12.2025
"Укренерго" у понеділок запровадить графіки відключень електроенергії в більшості регіонів України

"Укренерго" у понеділок запровадить графіки відключень електроенергії в більшості регіонів України

19:07 25.12.2025
"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість потерпілих в Києві зросла до чотирьох, зафіксовано займання в торговельному центрі

Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

У Києві через падіння уламків БпЛА пошкоджено будівлі та автівки, у Деснянському районі влучання на рівні 18 поверху – мер

На Львівщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, у Львові було чути вибухи – влада

МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР

77-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки в Кривому Розі - Вілкул

У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

На Київщині через несприятливі погодні умови сповільнено рух низки поїздів - "Укрзалізниця"

ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА