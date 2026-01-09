Тимчасове обмеження руху для вантажівок введено на дорогах Вінниччини М-30 та Р-33

Обмеження руху для вантажівок та великогабаритного транспорту через значне погіршення погоди введено на автошляхах державного значення Вінницької області, повідомляє Державне агентство відновлення Телеграм.

"Обмеження вводиться … на наступних ділянках доріг: М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (через Вінницю, Кропивницький) км 441 — км 417 (від м. Немирів, Вінницької області до межі Черкаської області); Р-33 Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта — Велика Михайлівка — /М-16/ — км 121 — км 170 (від м. Гайсин до с. Ободівка, Гайсинського р-ну, Вінницької області)", – йдеться в інформації.

Агентство нагадало, що аналогічні заходи діють у Волинській, Житомирській, Рівненській та Львівській областях і це вкрай важливо для уникнення заторів, ДТП та накопичення транспорту на кордонах сусідніх областей.

"Про відновлення руху транспортних засобів буде повідомлено додатково", – зазначило Агентство.

Джерело: https://t.me/Agency_for_restoration/5256