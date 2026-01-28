Інтерфакс-Україна
Телеком
15:52 28.01.2026

В Україні навряд чи запровадять вікові обмеження для користування соцмережами - експертка

Попри те, що деякі країни вживають заходів для обмеження доступу дітей до соціальних мереж, в Україні така ініціатива навряд чи отримає підтримку, вважає національний експерт з питань персональних даних Лілія Олексюк.

"Оскільки мозок дитини є ще неокріплим і більш гнучким, ніж у дорослої людини, в цьому є сенс. Я не впевнена, що українці підпишуться на таке, з огляду на те, що більшість наших сьогоднішніх дітей виросли з телефонами, планшетами", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" після участі в конференції до Міжнародного дня захисту даних "Медіа і персональні дані: стандарти захисту в цифрову епоху".

Олексюк переконана, що навчання свідомому користуванню соціальними мережами повинно відбуватися як у родині, так і в школі. "Я не підтримую взагалі будь-які заборони, але тоді потрібно працювати з дітьми на рівні школи і сім’ї", - зазначила вона.

Вона також додала, що навіть у разі появи таких ініціатив варто починати з широких суспільних дискусій.

У 2024 році Австралія першою у світі заборонила дітям до 16 років користуватися соцмережами.

