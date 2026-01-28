Мінцифри хоче підтримати індустрії на стартовому етапі через Дія.City

Міністерство цифрової трансформації України розглядає можливість оновлення спеціального правового та податкового режиму Дія.City з метою залучення індустрій, що перебувають на початковому етапі розвитку, але мають потенціал до зростання, повідомив в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю YouTube-каналу "УТ-2" та Dou.

Як приклад він навів компанії з виробництва біонічних протезів, яких наразі в Україні дві, але завдяки Дія.City можна було б збільшити їх кількість.

"І ми для них там робимо якісь окремі, прямо tailored suit. Обґрунтовуємо економічно, чому вони. Показуємо, що їх зараз дві, а стане, наприклад, десять, але економічний ефект від них буде "х сотня", - пояснив Боряков.

Він уточнив, таким чином компанії зможуть залучати більше працівників та працюватимуть на експорт.

Очільник Мінцифри також повідомив про плани призначити заступника за напрямом штучного інтелекту.

"У міністерстві має з’явитися окремий заступник зі штучного інтелекту. Згідно з нашими європейськими зобов’язаннями, ми маємо ухвалити AI Act, а це вже безпосереднє формування державної політики", — пояснив Борняков і додав, що сам займався штучним інтелектом, роботизацією та євроінтеграцією.

Напередодні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що станом на 1 січня 2026 року у Дія. City - 3,9 тис. зареєстрованих резидентів, з яких 3,4 тис. активно діючі. У 2025 році до Дія. City приєдналося 2,2 тис. нових компаній, виключено було 249.

Станом на початок грудня 2025 року налічувалось 3159 діючих суб’єктів, що на 43%, або на 949, менше за показник серпня, коли кількість резидентів сягала 2210.

За січень–листопад 2025 року резиденти Дія.City сплатили до 27,7 млрд грн (без ЄСВ), що на 11,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Проте з них 13,4 млрд грн - платники ПнВК (+6,0 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2024 року).