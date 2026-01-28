Інтерфакс-Україна
Телеком
10:19 28.01.2026

Мінцифри хоче підтримати індустрії на стартовому етапі через Дія.City

2 хв читати
Мінцифри хоче підтримати індустрії на стартовому етапі через Дія.City

Міністерство цифрової трансформації України розглядає можливість оновлення спеціального правового та податкового режиму Дія.City з метою залучення індустрій, що перебувають на початковому етапі розвитку, але мають потенціал до зростання, повідомив в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю YouTube-каналу "УТ-2" та Dou.

Як приклад він навів компанії з виробництва біонічних протезів, яких наразі в Україні дві, але завдяки Дія.City можна було б збільшити їх кількість.

"І ми для них там робимо якісь окремі, прямо tailored suit. Обґрунтовуємо економічно, чому вони. Показуємо, що їх зараз дві, а стане, наприклад, десять, але економічний ефект від них буде "х сотня", - пояснив Боряков.

Він уточнив, таким чином компанії зможуть залучати більше працівників та працюватимуть на експорт.

Очільник Мінцифри також повідомив про плани призначити заступника за напрямом штучного інтелекту.

"У міністерстві має з’явитися окремий заступник зі штучного інтелекту. Згідно з нашими європейськими зобов’язаннями, ми маємо ухвалити AI Act, а це вже безпосереднє формування державної політики", — пояснив Борняков і додав, що сам займався штучним інтелектом, роботизацією та євроінтеграцією.

Напередодні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що станом на 1 січня 2026 року у Дія. City - 3,9 тис. зареєстрованих резидентів, з яких 3,4 тис. активно діючі. У 2025 році до Дія. City приєдналося 2,2 тис. нових компаній, виключено було 249.

Станом на початок грудня 2025 року налічувалось 3159 діючих суб’єктів, що на 43%, або на 949, менше за показник серпня, коли кількість резидентів сягала 2210.

За січень–листопад 2025 року резиденти Дія.City сплатили до 27,7 млрд грн (без ЄСВ), що на 11,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Проте з них 13,4 млрд грн - платники ПнВК (+6,0 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2024 року).

Теги: #гетманцев #дія_city

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 07.01.2026
Національна установа розвитку має вирівняти дисбаланс у фінансуванні аграріїв прифронтових регіонів - Гетманцев

Національна установа розвитку має вирівняти дисбаланс у фінансуванні аграріїв прифронтових регіонів - Гетманцев

12:47 05.01.2026
Режим експортного забезпечення агропродукції став безперечною перемогою над "тінню" - Гетманцев

Режим експортного забезпечення агропродукції став безперечною перемогою над "тінню" - Гетманцев

17:28 24.12.2025
Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

12:04 24.12.2025
ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

18:46 18.12.2025
Гетманцев звернувся до Свириденко з закликом відтермінувати платіжні термінали для ФОП 1-ї групи до кінця війни

Гетманцев звернувся до Свириденко з закликом відтермінувати платіжні термінали для ФОП 1-ї групи до кінця війни

10:24 17.12.2025
Кількість резидентів Дія.City зросла на 43% з серпня, проте кількість платників ПнВк зменшується протягом року

Кількість резидентів Дія.City зросла на 43% з серпня, проте кількість платників ПнВк зменшується протягом року

18:26 11.08.2025
Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

11:21 08.02.2025
Чернишов обговорив з лідерами ІТ-індустрії підтримку українських фахівців за кордоном

Чернишов обговорив з лідерами ІТ-індустрії підтримку українських фахівців за кордоном

12:37 07.02.2025
Кількість defense-tech компаній у "Дія.City" сягнула понад 240 резидентів – Шмигаль

Кількість defense-tech компаній у "Дія.City" сягнула понад 240 резидентів – Шмигаль

16:17 09.08.2024
Виробники біонічних протезів отримали можливість стати резидентами "Дія.City"

Виробники біонічних протезів отримали можливість стати резидентами "Дія.City"

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Драйвером продажів є товари для автономного живлення, попит у січні зріс у кілька разів - "Фокстрот"

"Київстар" скоротив безоплатний час утримання "сплячого" номеру для абонентів передплати з 12 до 9 міс.

"Нова пошта" планує у 2026р відкрити близько 10 тис. нових точок сервісу та сортувальні термінали у трьох містах - СЕО

"Київстар" відновив роботу клієнтських сервісів після незначного технічного збою

Топменеджер "Київстару" неофіційно заперечив угоду з Comfy - ЗМІ

Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

Кабмін передбачив функціонування інформсистеми грантової підтримки Фонду президента "Е-грант"

"Київстар" повідомив про роботу 70% мережі у штатному режимі

Застосунки Uklon з 22 січня працюватимуть цілодобово у 19 містах України

"Нова пошта" у 2025р збільшила виручку на 21%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА