Інтерфакс-Україна
Телеком
14:18 21.01.2026

"Нова пошта" у 2025р збільшила виручку на 21%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи NOVA у 2025 році збільшила виручку на 21% порівняно з 2024 роком – до більше ніж 54 млрд грн, а її прибуток склав 2,6 млрд грн порівняно із 2,5 млрд грн, йдеться у пресрелізі компанії у середу.

Зазначається, що кількість доставлених посилок та вантажів у 2025 році зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

У релізі уточнили, що протягом 2025 року було відкрито 12,2 тис. нових точок сервісу "Нової пошти": 2,2 тис. відділень та 10,1 тис. поштоматів, тож станом на початок січня вона налічувала більше 50 тис. точок обслуговування, серед них 15,9 тис. відділень та 34,2 тис. поштоматів.

"Мережа зростала по всій Україні, в тому числі й на прифронтових територіях", - наголосили у компанії.

Окремо, у релізі повідомляється, що капітальні інвестиції групи NOVA в Україні становили понад 4 млрд грн, з них більшу частину було спрямовано на розширення мереж поштоматів і відділень та на розвиток логістичної інфраструктури.

У компанії уточнили, що 492 млн грн було спрямовано на придбання і встановлення сортувальних ліній на сортувальних терміналах, а в оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів (кузовів для вантажівок) було інвестовано 545 млн грн.

Зазначається, що у 2025 році витрати Групи на благодійність склали більше 1 млрд грн, зокрема минулого року доставлено на 42% більше ніж у 2024 році безкоштовних відправлень –2,7 млн, йдеться у релізі.

"Група NOVA ("Нова пошта") у 2025 році перерахувала до бюджету України 16,2 млрд грн податків та зборів. Це на 33%, або на 4,1 млрд грн більше, ніж у 2024-му", - сказано також у релізі.

Як повідомлялось, "Нова пошта" за січень-вересень 2025 року збільшила виручку на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 37 млрд 730,11 млн грн та скоротила чистий прибуток на 6,2% – до 1 млрд 544,20 млн грн.

Консолідований чистий прибуток "Нової пошти" за січень-вересень 2025 року зріс на 35,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млрд 876,38 млн грн, консолідований чистий дохід – на 21,7%, до 45 млрд 727,67 млн грн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

